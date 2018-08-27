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Лукашенко вспомнил Дзюбу в разговоре о дружбе между россиянами и белорусами
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Лукашенко вспомнил Дзюбу в разговоре о дружбе между россиянами и белорусами 

RT на русском 3 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении россиян к белорусам.
«Россияне отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить. Это родные. Недавно футболист Артём Дзюба писал, что белорусы — наши братья. Вот их — простых спортсменов и прочих — истинное отношение», — цитирует Лукашенко «Белта».
Он также выделил, чтобы в российско-белорусских отношениях главным образом исполнялись все договорённости. По его словам, Белоруссия является самым близким и надёжным союзником для России.
Ранее футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба после разгромной победы над минским «Динамо» прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в первом матче минчане «прилично навозили» команду с берегов Невы.
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