Ещё
Президент Молдавии отреагировал на протесты в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Молдавии отреагировал на протесты в столице 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Молдавии Игорь Додон отреагировал на протесты, которые прошли в Кишиневе. Об этом он написал в своем фейсбуке.
По его словам, такие протесты опасны для страны.
"То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания — это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах", — написал Додон.
По словам президента, «очень опасно», что вся эта ненависть и хаос с улиц может попасть в парламент.
Ранее на митинге оппозиции в Кишиневе протестующие приняли прокламацию общего собрания граждан и выдвинули ряд требований.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко заявил о готовности помочь в восстановлении Сирии Премьер Узбекистана разбился в ДТП Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве154
Москва в опасности: в столицу пришла жара292
Во Флориде произошла «массовая стрельба»249
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару65
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар156
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение