Новый курс Белоруссии. Зачем Лукашенко поменял правительство

Увольнение премьера Кобякова и членов его кабинета министров Лукашенко готовил давно. Но громы и молнии, которые он метал в своих чиновников в Орше, неверно называть и словом «чистка». Потому что таких чисток, когда увольняемые чиновники любого уровня остаются без работы, не бывает. За исключением случаев, когда их сажают в тюрьму за нарушения или преступления.

Но этот случай — не такой.

То, что случилось в Орше неделю назад, могло случиться, например, в Гомеле 27 июля. Там ожидали приезда президента. Но он не приехал. Внезапно отменил визит. Поскольку политика в РБ — отрасль закрытая, поползли слухи один другого ярче. К примеру пресса, с подачи анонимных телеграм-каналов, стала писать, что Лукашенко тяжело болен. А может даже болен неизлечимо. Или вообще при смерти. Впрочем, уже на следующий день Александр Григорьевич, здоровый и улыбающийся, с юмором комментировал эти слухи.

А через две недели в Орше Лукашенко показал чиновникам, что с его здоровьем все в полном порядке. Происходившее там белорусы называют словами «бацька ператрахивал». Лукашенко в прямом смысле перетряхнул правительство. Почему в Орше — не существенно. Лукашенко готовил смену правительства. Если посмотреть статистику, такая смена происходит раз в четыре года.

К примеру, Михаил Владимирович Мясникович исполнял обязанности главы правительства с 2010 по 2014 годы. В 2014 ему на смену пришел Андрей Владимирович Кобяков , уволенный неделю назад — тоже четыре года на посту. И первый премьер после избрания Лукашенко, Сергей Степанович Линг, тоже работал четыре года — с 1996 по 2000. Исключениями были всего два премьера, но их случаи относятся к чисто техническому форс-мажору. Так что, похоже, в Белоруссии с ее плановой экономикой срок работы правительства тоже плановый.

Я не напрасно упомянул премьера Мясниковича. В этой истории он очень важен. Но обо всем по порядку. Итак, Александр Григорьевич поручил своему аппарату подготовить смену правительства и проработать-согласовать кандидатуры. Кстати, о будущей смене правительства и о том, кто именно будет назначен, президент Белоруссии заранее предупредил Владимира Путина . Затем последовала неизбежная и очень любимая белорусами потеха — публичное «ператрахивание».

Его цель — пиар. Который всегда бьет в цель. Ложится по целевой аудитории эффективно, как ковровая бомбардировка. Это зрелище, сродни гладиаторским боям в древнем Риме . Причем нравится оно не только белорусам, но и россиянам, и украинцам, и иным жителям бывшего СССР. Несколько неприятных минут, которые переживают при этом объекты «ператрахивания», они переживают стоя, а потом садятся в новое кресло — на новую должность.

К примеру, Михаил Владимирович Мясникович после увольнения переместился в кресло председателя верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики. По сути, сенат. А уволенный неделю назад с громом и молниями министр промышленности Виталий Вовк пока что отнюдь не объявился в спецовке в качестве рабочего Оршанского инструментального завода, как обещал глава государства. Так что, пожелав удачи экс-премьеру РБ Андрею Кобякову на новой должности и в новом качестве, посмотрим, кто пришел ему на смену и почему.

Президент Беларусии Александр Лукашенко сменил руководство правительстваПрезидент Беларусии Александр Лукашенко сменил руководство правительства

Здесь как раз и кроется суть событий.

Премьер-министром Белоруссии стал новый человек, ранее в прессе не мелькавший. Зовут его Сергей Николаевич Румас . Экономист и банкир. В 2011 году он разработал проект структурных экономических реформ. Это было трудное время, когда РБ работала над преодолением последствий мирового экономического кризиса.

Правда, Александр Лукашенко проект Румаса в своей жесткой манере раскритиковал, сказав: «Скоро мы будем действительно ходить в магазины, как в музеи. Мы то не будем, но большая часть населения будет туда приходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику Мясниковича-Румаса».

Мясникович, напоминаю, тогда был главой правительства, а Румас — его заместителем. Его привлекли в Кабинет министров как реформатора, но там он не «выстрелил». Поэтому Румаса «ушли» из правительства Мясниковича и поставили руководить Банком Развития РБ — эта структура занимается поиском инвестиций. По совместительству Сергея Николаевича назначили представителем РБ в Евразийской экономической комиссии курировать интеграционные процессы. Нужно сказать, что все будущие премьеры обязательно работают в структурах ЕАЭС , СНГ и других связывающих с Россией организациях.

Лукашенко переход Румаса на другую работу назвал «колоссальной потерей для правительства». Но в тот момент будущий премьер был гораздо нужнее на другой должности: успешно искал деньги, в которых нуждалась Белоруссия. К примеру, вел успешные переговоры с МВФ

И вот главное: и Мясникович, и Румас представляют собой один взгляд на будущее Белоруссии — либеральный. А Кобяков — другой, консервативный. Не то, чтобы премьеры РБ обладали достаточной степенью свободы, чтобы что-то решать самостоятельно. Просто в этом случае смена премьера означает смену курса. Не кардинальную, но ситуативную.

Экономика Белоруссии переживает не лучшие времена. Главная проблема — узкий внутренний рынок, слишком мало инвестиций и кризис неплатежей предприятий госсектора друг другу. Минску очень нужны внешние источники денег, иностранные инвестиции и выгодные кредиты по демократичным ставкам. Румас этим занимался. Румас — позитивный сигнал для МВФ, Всемирного банка ЕБРР . При этом он неплохо работал и с Россией, решая корпоративные конфликты.

Главным инициатором смены курса является Александр Лукашенко. Без него в РБ ничего не делается. Не исключено, что назначив Румаса, Лукашенко вспомнил о проекте его реформ от 2011 года. Важный лоббист Румаса — Мясникович. И не менее, а может и более важный лоббист нового премьера, личность очень весомая на белорусском политическом Олимпе — Владимир Владимирович Макей . Министр иностранных дел и архитектор «многовекторной» внешней политики РБ.

Кстати, он сохранил свою должность после Орши. Если раньше отношения с Западом Макей пробивал чуть ли не в одиночку, то теперь ему будет помогать новое руководство Кабмина.

Поистине политика Белоруссии многовекторна: ЕС — вектор, Китай — вектор, даже Венесуэла Азербайджан — вектор. Но главный вектор — Россия. Судя по некоторым заявлениям Лукашенко, где он упоминает Россию, именно сейчас накопились вопросы. Все они обсуждались во время визита Владимира Путина в Белоруссии. Итоги подвели в среду на встрече Александра Лукашенко с президентом России в Сочи . О смене правительства президент Путин узнал первым.

Кстати, именно сейчас согласовывается кандидатура нового посла РФ в РБ. И кто бы это ни был, он должен четко знать, с кем будет работать в Минске.