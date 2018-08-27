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Россия может облегчить доступ на свой рынок для некоторых товаров из Молдавии
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Россия может облегчить доступ на свой рынок для некоторых товаров из Молдавии 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия может облегчить доступ на свой рынок некоторым молдавским товарам на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества, если в ходе переговоров с Кишиневом удастся выйти на соответствующие договоренности. Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Дмитрий Козак, назначенный ранее спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией.
"Вместе мы должны находить сферы и вырабатывать условия, обеспечивающие взаимную выгоду. В отношениях с Молдавией также действует принцип взаимовыгодного сотрудничества. Других ограничений нет. Вполне допускаю, что в результате переговоров мы найдем точки соприкосновения и такие послабления могут быть. Мы заинтересованы в расширении торговли с любой страной", — сказал Козак.
Он отметил, что обязанность каждого правительства — действовать, исходя из интересов своей страны. «Это относится и к российскому правительству, и к правительству Молдавии», — добавил вице-премьер.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон предложил России снять таможенные пошлины по 5 — 6 группам товаров. Он также сообщил, что в октябре текущего года в ходе своего официального визита в РФ намерен обсудить этот вопрос с президентом России, а до этого — встретиться с Козаком. Президент Молдавии рассчитывает, что снятие таможенных пошлин на овощи, фрукты, консервы, винодельческую продукцию позволит в несколько раз увеличить молдавский экспорт в РФ.
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