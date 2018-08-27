Протестующие в Румынии потребовали отставки правительства

На митинге оппозиции в Кишиневе протестующие приняли прокламацию общего собрания граждан и выдвинули ряд требований. Об этом сообщает tv8.md.

В частности, протестующие потребовали отставки правительства премьер-министра Павла Филипа и организации свободных выборов на основе пропорциональной избирательной системы.

Также собравшиеся потребовали прекращения политического преследования оппозиции и завершения расследования резонансных дел о коррупции.

Как сообщается, в марше приняли участие несколько тысяч человек. Они вышли на улицы с флагами Молдавии Евросоюза , сопровождая свои лозунги боем в барабан и пустые ведра.

Ранее сообщалось, что в центре Кишинева проходят два массовых протеста оппозиции.