Ещё
Протестующие в Румынии потребовали отставки правительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Протестующие в Румынии потребовали отставки правительства 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На митинге оппозиции в Кишиневе протестующие приняли прокламацию общего собрания граждан и выдвинули ряд требований. Об этом сообщает tv8.md.
В частности, протестующие потребовали отставки правительства премьер-министра Павла Филипа и организации свободных выборов на основе пропорциональной избирательной системы.
Также собравшиеся потребовали прекращения политического преследования оппозиции и завершения расследования резонансных дел о коррупции.
Как сообщается, в марше приняли участие несколько тысяч человек. Они вышли на улицы с флагами Молдавии и Евросоюза, сопровождая свои лозунги боем в барабан и пустые ведра.
Ранее сообщалось, что в центре Кишинева проходят два массовых протеста оппозиции.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко обвинил Россию в недоплате пошлин от реэкспорта нефти Лукашенко заявил о готовности помочь в восстановлении Сирии Премьер Узбекистана разбился в ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве146
Москва в опасности: в столицу пришла жара286
Во Флориде произошла «массовая стрельба»245
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар153
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение