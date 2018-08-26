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Белоруссия призвала Россию выдать обещанные 400 млн долларов
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Белоруссия призвала Россию выдать обещанные 400 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию выполнить договоренности по кредиту Евразийского фонда стабилизации и развития.
«Там два транша по 200 млн долларов всего, 400 млн долларов осталось. Это разве деньги?» — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Он заявил, что предоставление кредитов, «которые россияне не выдали из евразэсовских фондов», является «вопросом для обсуждения», но принятые решения «надо выполнять», передает ТАСС.
Напомним, Reuters сообщало, что Россия якобы приостановит выдачу Белоруссии кредитов по линии Евразийского фонда. В Минфине России заявили, что сообщения о приостановке Москвой выдачи кредитов Минску являются ложными.
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