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Лукашенко напомнил России об обязательствах по кредиту ЕФСР
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Лукашенко напомнил России об обязательствах по кредиту ЕФСР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выполнения Россией принятых ранее решений по кредиту Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), отметив, что всего осталось два транша по 200 миллионов долларов.
"Что касается кредитов, которые россияне нам … не выдали из евразэсовских фондов, — это тоже вопрос для обсуждения. Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по 200 миллионов долларов всего, 400 миллионов долларов осталось. Это разве деньги?" — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», которое было показано в воскресенье.
При этом президент Белоруссии обратил внимание, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 августа «этого вопроса не касались». Лукашенко рассчитывает, что окончательное решение будет принято на новой встрече.
Ранее в августе агентство Рейтер сообщило со ссылкой на протокол изменений к межправсоглашению и пояснительную записку к нему от белорусского государственного нефтехимического концерна «Белнефтехим», что Россия приостановила предоставление кредитов Белоруссии, требуя внести изменения в межправсоглашение, ограничивающие беспошлинные поставки в страну российских нефтепродуктов и сжиженного газа.
По информации агентства, российская сторона инициировала прекращение этой практики и временно заблокировала перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР. Возобновление дальнейшего сотрудничества, по данным агентства, увязывается с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из России в Белоруссию с компенсацией потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты.
Минфин России позже заявил, что появившиеся в СМИ сообщения о приостановке Россией кредитования Белоруссии не соответствуют действительности: все имеющиеся договоренности выполняются, кроме того, РФ готовит документы для предоставления нового финансового кредита Минску.
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