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Лукашенко заявил, что Россия недоперечисляет Белоруссии пошлины от перетаможки нефти
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Лукашенко заявил, что Россия недоперечисляет Белоруссии пошлины от перетаможки нефти 

Прайм 1 час назад
МИНСК, 26 авг /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта российской нефти, вопреки достигнутым ранее договоренностям.
"Мы договаривались о цене на газ год назад в Питере в апреле. Нашли вместе с президентом хороший выход из сложной ситуации… Тогда, действительно, отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже, отбросить экспортную пошлину, чем Германии, если рассчитать по километражу, транзиту", — рассказал Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.
"Мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть — так называемая «перетаможка», когда 6 миллионов тонн (российской) нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет", — продолжил он.
По словам Лукашенко, стоимость нефти тогда была по 40-50 долларов за баррель. «А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и правительство. А если бы цена упала, мы вообще бы получили только половину», — заявил президент.
"Кто-то из так называемых умных либералов в минфине России увидели, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет. Но у нас подписаны договоренности… И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договоренностей", — подчеркнул белорусский лидер.
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