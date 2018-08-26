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Минск ждет от Москвы выполнения договоренностей, заявил Лукашенко
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Минск ждет от Москвы выполнения договоренностей, заявил Лукашенко 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ждет от российской стороны выполнения ранее достигнутых договоренностей.
"Мы от России хотим единственного: чтобы Россия исполняла договоренности и соглашения, которых мы с ней достигли, подписали", — сказал Лукашенко в интервью, показанном в воскресенье на белорусском телеканале «Беларусь 1».
Он отметил, что «порой мы договариваемся, а исполнения нет, и причина не в белорусской плоскости». Белорусский лидер подчеркнул, что в Минске «хотят знать, чего хочет Россия от Беларуси».
Лукашенко коснулся темы ограничений на поставку некоторых белорусских продуктов в РФ. «Чем хуже наше продовольствие российского? И почему оно в нарушение договоренностей в рамках ЕврАзЭС блокируется при поставках в Российскую Федерацию? И я, и все задаются вопросом. Мы хотим ответа от властей России прежде всего», — сказал он.
По словам белорусского президента, также есть проблемные вопросы «утилизационного сбора на продукцию, которую мы создаем на совместных предприятиях в Российской Федерации». «Допустим, мы (белорусское предприятие машиностроения — ред.) создали производство в Брянске или в каком-то другом городе (России — ред.)… Тысячи россиян имеют рабочие места. Утилизационный сбор нам не компенсируют. То есть наша продукция удорожала», — пояснил он.
Белорусский лидер обратил внимание на проблемы в сфере автомобильных перевозок. «Выкидывают (белорусских перевозчиков — ред.) с этого (российского — ред.) рынка. Слушайте, но мы же конкурируем, мы же честно поступаем в этой борьбе», — сказал он.
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