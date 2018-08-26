Лукашенко заявил, что Россия нарушает договоренности в нефтегазовой сфере

"Мы договаривались о цене на газ год назад в Питере в апреле. Нашли вместе с президентом хороший выход из сложной ситуации… Тогда, действительно, отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже, отбросить экспортную пошлину, чем Германии , если рассчитать по километражу, транзиту", — рассказал Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.

"Мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть — так называемая «перетаможка», когда 6 миллионов тонн (российской) нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет", — продолжил он.

По словам Лукашенко, стоимость нефти тогда была по 40-50 долларов за баррель. «А потом нефть подскочила. И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и правительство. А если бы цена упала, мы вообще бы получили только половину», — заявил президент.