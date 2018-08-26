От «вассалов» до «родных» один шаг. Чего на этот раз добивается от России Лукашенко?

Риторика заявлений президента Белоруссии кардинально изменилась. Эта манера Александра Лукашенко всем давно хорошо известна. Отстаивая интересы Белоруссии, он может высказываться достаточно резко. Но потом тон белорусского лидера меняется, и тогда он уже не скупится на комплименты, которые часто граничат с заискиванием.

Вот и в этот раз Лукашенко сначала обвинил Россию в «варварском отношении» к Белоруссии. «Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы», — заявил он. Но после встречи с Владимиром Путиным Сочи резко сменил риторику. В интервью телеканалу «Беларусь-1» он уже говорил о «близости» государств, общем «славянском нутре», открытости и практически родственных связях:

«Средства массовой информации, услышав это, эту открытость — утечки разные бывают, кричат о том, что не просто шероховатости — заискрило между президентами, беда. И начинаются разного рода выдумки и размышления. Да нет, по-разному. Форма у нас абсолютно разная, порой просто семейная. Мы, как родные люди, обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим».

Громкие заявления, которыми периодически обмениваются Россия и Белоруссия, — вынужденная мера, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш . Таким образом президенты пытаются расшевелить своих подчиненных. В последнее время буксует ряд вопросов, и многие из них более чем серьезные.

Кирилл Коктыш доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России «Стилистика белорусско-российских отношений во многом вынужденная. По крайней мере, до данного момента, потому что какой-то технический, средний уровень между Белоруссией и Россией просто не работал, и на уровень президентов выносились абсолютно все вопросы: и мелкие, и непринципиальные, и принципиально серьезные. Грубо говоря, президентам приходилось и перебирать картошку, и решать судьбы войны и мира. Сейчас средний уровень, дай бог, заработает с новым российским послом и с новым белорусским правительством, и в этом плане проблемы, возможно, будут сняты».

Эта версия получает подтверждение в действиях. Лукашенко 18 августа сменил всю верхушку правительства. Он заявил, что многие министры не выполняют его поручений из-за «пофигистического отношения». Теперь в Белоруссии новый премьер, вице-премьер, министры архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, экономики. Сменился и председатель стратегического военно-промышленного комитета.

Ответный ход сделал и Владимир Путин: послом России в Минске назначен Михаил Бабич , бывший полпред в Приволжском федеральном округе. По словам Лукашенко, перед назначением Путин позвонил ему и спросил, не будет ли тот возражать против этой кандидатуры. «Да господь с тобой», — ответил белорусский президент.

Богдан Безпалько: Но не все так просто, говорят политологи. У человека, который сменил на этом посту Александра Сурикова , бэкграунд жесткого администратора и в прошлом военного специалиста. В его действиях мы увидим резкий контраст по сравнению с тем, что было раньше, считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ

Богдан Безпалько замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ «Его назначение будет означать смену парадигмы отношений между Россией и Белоруссией. Роль посольства в Белоруссии вырастет. Убежден, что, обладая статусом посла и спецпредставителя президента России в Белоруссии, Михаил Викторович Бабич будет обеспечивать интересы нашей страны в несколько ином ключе, чем это делал господин Суриков. Это будет очень резко контрастировать с тем, что мы видели раньше с господином Суриковым».

А вопросы в ближайшем будущем придется решить очень серьезные. Главный — условия поставок союзной республике энергоресурсов.

Международный валютный фонд оценивал общую поддержку белорусской экономике со стороны России в 100 млрд долларов за десять лет. Например, сейчас Белоруссия беспошлинно получает до 22 млн тонн нефти в год. Еще одна приличная часть доходов ее казны — продажа европейцам нефтепродуктов, которые производятся из российского же сырья. Чуть ли не ежегодно возникает газовая тема. Белоруссия откровенно заявляет, что не готова закупать топливо по рыночным ценам.

Чем острее встают эти вопросы, тем афористичнее в своих высказываниях становится Лукашенко. Хоть он и говорит, что Путин его знает, «как облупленного», на практике такая политика лавирования явно работает.