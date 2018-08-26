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Белоруссия и Россия разработают механизм компенсации за налоговый маневр
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Белоруссия и Россия разработают механизм компенсации за налоговый маневр 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились до конца года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Ранее замглавы министерства финансов Белоруссии Дмитрий Кийко отмечал, что ведомство оценивает потери бюджета страны в будущем году из-за реализации Россией налогового маневра примерно в 300 миллионов долларов. В этой связи представитель минфина рассказал о планах Минска провести переговоры с российской стороной по поводу путей компенсации негативного влияния на белорусскую экономику.
"У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики, но пока для корректности расчетов (в проектах бюджета и прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2019 год — ред.) мы взяли цифры по самому негативному варианту", — сказал Крутой в интервью белорусскому телеканалу СТВ, которое было показано в воскресенье.
По его словам, в проектах полностью учтены «негативные последствия введения РФ с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра».
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