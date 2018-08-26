Белоруссия и Россия разработают механизм компенсации за налоговый маневр

Белоруссия и МИНСК , 26 авг — РИА Новости Россия договорились до конца года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Ранее замглавы министерства финансов Белоруссии Дмитрий Кийко отмечал, что ведомство оценивает потери бюджета страны в будущем году из-за реализации Россией налогового маневра примерно в 300 миллионов долларов. В этой связи представитель минфина рассказал о планах Минска провести переговоры с российской стороной по поводу путей компенсации негативного влияния на белорусскую экономику.

"У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики, но пока для корректности расчетов (в проектах бюджета и прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2019 год — ред.) мы взяли цифры по самому негативному варианту", — сказал Крутой в интервью белорусскому телеканалу СТВ, которое было показано в воскресенье.

По его словам, в проектах полностью учтены «негативные последствия введения РФ с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра».