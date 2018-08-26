Ещё
Лукашенко предложил помощь в восстановлении Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко предложил помощь в восстановлении Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия готова оказать Сирии помощь в восстановлении поле войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в телеграмме Башару Асаду, поздравляя коллегу с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.
«Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира», — указал Лукашенко. «Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни», — добавил он и заверил, что Минск готов оказать всестороннюю помощь в восстановлении страны.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), члены которых захватили часть территории страны.
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упала в обморок и потеряла память»108
Познер назвал главную проблему России278
Яростный борец с Россией: как умер Маккейн475
Ротару увезли в реанимацию130
Фото с упавшим Малаховым взорвало Cеть67
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение