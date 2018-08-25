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Под Великим Новгородом захоронены останки 190 бойцов Волховского фронта с отданием воинских почестей
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Под Великим Новгородом захоронены останки 190 бойцов Волховского фронта с отданием воинских почестей 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В мероприятии приняли участие военнослужащие отдельного поискового батальона Западного военного округа вместе с поисковиками из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и России.
Военнослужащие отдельного поискового батальона Западного военного округа вместе с поисковиками из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и России с отданием воинских почестей захоронили под Великим Новгородом останки 190 красноармейцев.
Останки красноармейцев были обнаружены в ходе поисковых работ под городом Чудово у села Спасская Полисть, где в 1942 году велись ожесточённые бои Волховского фронта в период проведения Любанской наступательной операции. В местах проведения поисковых работ также были найдены элементы быта, формы одежды и вооружения. Для обезвреживания взрывоопасных предметов привлекалось инженерно-сапёрное подразделение, а для архивных работ была создана рабочая группа от военного комиссариата Новгородской области и управления кадров ЗВО.
Траурная церемония прошла на самом крупном в стране мемориале в новгородском посёлке Мясной Бор, где за несколько десятилетий были преданы земле более 40 тыс. фронтовиков.
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