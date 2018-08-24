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«Беларуськалий» и Migao приступили к строительству завода по выпуску нитрата калия
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«Беларуськалий» и Migao приступили к строительству завода по выпуску нитрата калия 

Прайм 49 минут назад
МИНСК, 24 авг /ПРАЙМ/. Белорусский производитель удобрений «Беларуськалий» и китайская компания Migao приступили к строительству в Минской области завода по выпуску нитрата калия, сообщил в пятницу телеканал «Беларусь 1».
"В Солигорске началось строительство первого в стране производства нитрата калия", — было заявлено в сюжете телеканала. По его данным, китайский инвестор вложит в проект 80 миллионов долларов инвестиций.
Ранее сообщалось, что инвестиционный проект по строительству в Белоруссии завода по производству нитрата калия будет реализован в 2018–2019 годах. Проект реализуют «Беларуськалий» и ООО «Белкалий-Мигао», созданное с участием китайского производителя калийных удобрений Migao Corporation в октябре прошлого года. Мощность завода составит 160 тысяч тонн в год. Поставлять продукцию планируется в Китай, Россию, Турцию, страны ЕС.
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