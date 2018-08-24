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«Вряд ли белорусская сторона намеренно выдерживала интригу с Бабичем»
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«Вряд ли белорусская сторона намеренно выдерживала интригу с Бабичем» 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Не думаю, что в этом случае можно говорить о какой-то конспирации. Вполне возможно, задержка была связана с дипломатическими и протокольными делами. А возможно, со сдачей-пересдачей рабочих мест, как у Бабича, так и у прежнего посла в Белоруссии. Я знаю, что полпред был в отпуске. Скорее всего, он также попросил время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новой работой.
И белорусская сторона вряд ли намеренно выдерживала интригу. Ведь между Россией и Белоруссией отношения достаточно прозрачные и стабильные.
Переход Бабича на новую должность — это, безусловно, повышение. И не только потому, что Белоруссия — одна из самых близких к России стран бывшего СССР и между ними самые тесные, многоуровневые и объемные промышленно-экономические отношения. Политически Белоруссия тоже очень важна для нашей страны: она является своеобразным посредником в системе экономических отношений Европа — Россия. Очевидно, что когда Россия находится под санкционными ограничениями, ряд вопросов, связанных с потребностями России, снимаются при взаимоотношениях с Белоруссией.
Именно сложность и ответственность задач, которые сегодня возникают в сфере нынешней международной повестки, позволяют говорить о том, что для Бабича это именно повышение, а не движение по горизонтали. Это переход на международный уровень, ведь ранее он все-таки специализировался в сфере внутренней политики. Новая должность — это еще и показатель уровня доверия руководства страны к тому или иному политику, в данном случае к Михаилу Бабичу».
Фото:facebook.com
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