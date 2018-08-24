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Путин встретился с новым послом России в Беларуси
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Путин встретился с новым послом России в Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
От должности полпреда главы государства в Приволжском федеральном округе Бабич освобожден. На посту посла он сменил Александра Сурикова, который был во главе дипмиссии с 2006 года. Указ последовал через две дня после встречи Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Исполнять обязанности полпреда в ПФО будет его заместитель Игорь Паньшин.
В беседе с Бабичем президент напомнил, что Беларусь — главный союзник и партнер России, и для Москвы очень важно это направление работы. «Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические», — добавил он.
Беларусь входит и в ОДКБ, и в ЕврАзЭС. «Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много», — продолжил Путин. «Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. Рассчитываю, имея в виду ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в ваших надежных руках», — сказал он.
"Мы с вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом", — заключил президент и пожелал Бабичу успехов.
Поблагодарив за доверие, новый посол согласился, что Беларусь для России — важнейший геополитический и военный союзник, а кроме того, крупнейший экономический партнер. Товарооборот только в 2017 году составил уже более 2 триллионов рублей. «Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 миллиардов долларов», — заметил он.
Но прежде всего, важно, что белорусский народ для российского народа — братский. И высшая форма интеграции, которая существует между Россией и Беларусью — Союзное государство. «Нам с коллегами из правительства Российской Федерации, администрации президента, с белорусскими партнерами сейчас предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы», — отметил Бабич. И полномочия спецпредставителя президента по торгово-экономическим отношениям позволят значительно повысить эффективность этой работы, считает он.
"Масштаб поставленных задач понимаю, осознаю свою личную ответственность и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие", — обещал новый посол.
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