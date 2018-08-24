Путин встретился с новым послом России в Беларуси

В беседе с Бабичем президент напомнил, что Беларусь — главный союзник и партнер России , и для Москвы очень важно это направление работы. «Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические», — добавил он.

Беларусь входит и в ОДКБ, и в ЕврАзЭС. «Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство. Так что направлений деятельности очень много», — продолжил Путин. «Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. Рассчитываю, имея в виду ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в ваших надежных руках», — сказал он.

"Мы с вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом", — заключил президент и пожелал Бабичу успехов.

Поблагодарив за доверие, новый посол согласился, что Беларусь для России — важнейший геополитический и военный союзник, а кроме того, крупнейший экономический партнер. Товарооборот только в 2017 году составил уже более 2 триллионов рублей. «Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 миллиардов долларов», — заметил он.

Но прежде всего, важно, что белорусский народ для российского народа — братский. И высшая форма интеграции, которая существует между Россией и Беларусью — Союзное государство. «Нам с коллегами из правительства Российской Федерации администрации президента , с белорусскими партнерами сейчас предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы», — отметил Бабич. И полномочия спецпредставителя президента по торгово-экономическим отношениям позволят значительно повысить эффективность этой работы, считает он.

"Масштаб поставленных задач понимаю, осознаю свою личную ответственность и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие", — обещал новый посол.