Начальники генштабов стран ШОС прибыли на учения «Мирная миссия» в Челябинскую область

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ПОЛИГОН /Челябинская область/, 29 августа. /ТАСС/. Начальники генеральных штабов вооруженных сил государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли на полигон в Челябинской области для наблюдения за активной фазой совместных антитеррористических учений «Мирная миссия — 2018», передает корреспондент ТАСС.

"На Чебаркульский полигон прибыли делегации во главе с начальниками генштабов всех стран — членов ШОС — Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии. Военачальники будут наблюдать за активной фазой учений «Мирная миссия — 2018», — отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.