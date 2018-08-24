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Казахстан и Индия подписали меморандум о совместном миротворческом контингенте в Ливане
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Казахстан и Индия подписали меморандум о совместном миротворческом контингенте в Ливане 

ТАСС 44 минуты назад
АСТАНА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана и Индии подписали меморандум о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в Ливане во временных силах ООН. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.
"В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами Казахстана и Индии о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во временных силах ООН в Ливане", — говорится в сообщении.
С казахстанской стороны меморандум подписал заместитель министра обороны Талгат Мухтаров, с индийской стороны — посол Индии в Казахстане Прабхат Кумар. «Основной целью меморандума является создание правовой основы для участия миротворческого подразделения Вооруженных сил Казахстана в миссии временных сил ООН в Ливане, а также определение правового статуса военнослужащих, участвующих в указанной миссии», — уточнили в министерстве.
Депутаты парламента Казахстана 15 июня 2018 года одобрили направление миротворческой роты республики в миссию временных сил ООН в Ливане в составе индийского контингента.
ТАСС: последние новости
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