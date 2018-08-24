Исследование: Киргизия продолжает наращивать объемы товарооборота со странами ЕАЭС

"Объемы взаимной торговли с государствами — участниками ЕАЭС в нынешнем году выросли", — сообщается в документе. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2018 года товарооборот со странами союза составил $1,116 млрд, что на 4,9 процентных пункта больше прошлогодних показателей за аналогичный период.

"За первые полгода импорт составил $805,4 млрд, а экспорт — $311 млрд", — отмечается в отчете. Объемы экспортируемой киргизской стороной продукции увеличились на 19%.

По официальным данным, товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС за прошлый год составил $2,418 млрд, что на 16,6 процентных пункта больше, чем в 2016 году. На долю России пришлось 59,7% внешнеторговых операций республики, на долю Казахстана — 36,5%. В 2017 году также наблюдалось увеличение импортных и экспортных поставок.

Общий внешнеторговый оборот Киргизии за прошлый год составил $6,272 млрд