Исследование: Киргизия продолжает наращивать объемы товарооборота со странами ЕАЭС 

БИШКЕК, 24 августа. /ТАСС/. Товарооборот Киргизии со странами — участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжает увеличиваться. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Национальным статистическим комитетом республики отчете.
"Объемы взаимной торговли с государствами — участниками ЕАЭС в нынешнем году выросли", — сообщается в документе. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2018 года товарооборот со странами союза составил $1,116 млрд, что на 4,9 процентных пункта больше прошлогодних показателей за аналогичный период.
"За первые полгода импорт составил $805,4 млрд, а экспорт — $311 млрд", — отмечается в отчете. Объемы экспортируемой киргизской стороной продукции увеличились на 19%.
По официальным данным, товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС за прошлый год составил $2,418 млрд, что на 16,6 процентных пункта больше, чем в 2016 году. На долю России пришлось 59,7% внешнеторговых операций республики, на долю Казахстана — 36,5%. В 2017 году также наблюдалось увеличение импортных и экспортных поставок.
Общий внешнеторговый оборот Киргизии за прошлый год составил $6,272 млрд
Киргизия присоединилась к ЕАЭС в августе 2015 года. В состав интеграционного объединения входят Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан.