В Беларуси распределены обязанности между премьер-министром и его заместителями

Минск , 24 августа / Синьхуа / — В Беларуси утверждено распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем Аппарата Совета Министров, сообщается на сайте белорусского правительства.

Премьер-министр Сергей Румас осуществляет непосредственное руководство деятельностью правительства, курирует вопросы внутренних дел, иностранных дел, обороны, бюджета, финансов, государственной безопасности, юстиции, обеспечивает общее руководство и контроль за инвестиционной деятельностью, выполнением важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси, исполнением республиканского бюджета.

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин осуществляет координацию и контроль над внешнеэкономической деятельностью республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, а также курирует вопросы экономики, налоговой и денежно-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, логистики, финансового обеспечения инвестиционной деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов, государственных знаков, драгоценных металлов, страховой деятельности, ценных бумаг, имущественных отношений, предпринимательства, торговли, услуг населению, таможенного дела, международных финансовых и экономических организаций, свободных экономических зон, оперативные вопросы Министерства связи и информатизации, Министерства юстиции . А. Турчин курирует и вопросы развития цифровой экономики.

Темы развития строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций курирует заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он также координирует вопросы взаимодействия с организациями строительного комплекса, Белорусским республиканским обществом спасания на водах, профсоюзами строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, общественными объединениями «Белорусский союз архитекторов», «Белорусская ассоциация инженеров-консультантов», «Белорусское добровольное пожарное общество», Союзом строителей, ассоциациями международных автомобильных перевозчиков и международных экспедиторов.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко курирует вопросы развития промышленности, в том числе оборонных отраслей, энергетического комплекса, энергоэффективности, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, стандартизации, сбора и переработки лома и отходов черных и цветных металлов, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, импортозамещения, формирования баланса топливно-энергетических ресурсов Союзного государства, оперативные вопросы МВД Министерства обороны , КГБ, Госпогранкомитета. Он также обеспечивает координацию и контроль за инвестиционной деятельностью в части закрепленных сфер деятельности, курируемых республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.

Наряду с этим, он координирует вопросы взаимодействия с Национальной академией наук Беларуси, Высшей аттестационной комиссией, организациями промышленности, энергетического комплекса, открытым акционерным обществом «Белорусская универсальная товарная биржа», Федерацией профсоюзов Беларуси, Национальным советом по трудовым и социальным вопросам, профсоюзами промышленности и энергетической сферы, союзом некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей /нанимателей/», общественным объединением «Белорусское общество изобретателей и рационализаторов», республиканской ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП», Европейским банком реконструкции и развития , республиканским государственно-общественным объединением «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь».

Кроме того, он курирует вопросы социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, спорта, печати, оздоровления и санаторно-курортного лечения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарной деятельности, социальной защиты, архивов и делопроизводства. И. Петришенко обеспечивает координацию и контроль над инвестиционной деятельностью в части закрепленных сфер деятельности и курируемых республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, осуществляет координацию работы руководства правительства с населением.

Также он координирует вопросы взаимодействия с Академией управления при президенте Республики Беларусь, Белорусским Обществом Красного Креста , Белорусским республиканским союзом молодежи, профсоюзами социально-культурной сферы, Белорусским общественным объединением ветеранов, другими общественными объединениями социально-культурной сферы и иными молодежными организациями.