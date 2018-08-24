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Президент Таджикистана примет участие в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
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Президент Таджикистана примет участие в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала 

ИА Синьхуа 1 час назад
Душанбе, 23 августа /Синьхуа/ — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова завтра, 24 августа, примет участие в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала /СГГ МФСА/. Об этом сообщили источники в правительстве республики.
В повестке дня саммита в городе Туркменбаши — актуальные вопросы сотрудничества стран Центральной Азии по улучшению экологического состояния бассейна Аральского моря в условиях глобального изменения климата. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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