Умер руководитель независимого информационного агентства БелаПАН Александр Липай

МИНСК , 23 августа. / ТАСС /. Основатель и директор независимого информационного агентства БелаПАН Александр (Алесь) Липай умер в Минске. Об этом сообщили в четверг в агентстве.

"Сегодня скоропостижно скончался основатель и руководитель агентства БелаПАН. Ему было 52 года", — говорится в размещенном на сайте агентства сообщении. В последнее время Липай болел, он находился в больнице. Похороны состоятся 26 августа в Руденске (Минская область).

Липай родился в 1966 году, учился на факультете журналистики Белгосуниверситета. В 1988 году стал первым корреспондентом "Радио Свобода" Белоруссии . Липай — основатель и руководитель информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Белоруссии, которое работает с 1991 года. Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра.

В июне 2018 года в отношении Липая было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Белоруссии (уклонение от уплаты налогов). В его квартире прошел обыск, а сам глава БелаПАН был доставлен на допрос в качестве подозреваемого по делу в уклонении от уплаты подоходного налога. После этого Липай внес необходимые платежи (в том числе пеню) и был отпущен на свободу. Тем не менее уголовное дело против него не закрыто до сих пор, несмотря на компенсацию «ущерба» и призывов правозащитников.