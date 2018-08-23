Умер руководитель независимого информационного агентства БелаПАН Александр Липай 

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Основатель и директор независимого информационного агентства БелаПАН Александр (Алесь) Липай умер в Минске. Об этом сообщили в четверг в агентстве.
"Сегодня скоропостижно скончался основатель и руководитель агентства БелаПАН. Ему было 52 года", — говорится в размещенном на сайте агентства сообщении. В последнее время Липай болел, он находился в больнице. Похороны состоятся 26 августа в Руденске (Минская область).
Липай родился в 1966 году, учился на факультете журналистики Белгосуниверситета. В 1988 году стал первым корреспондентом "Радио Свобода" в Белоруссии. Липай — основатель и руководитель информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Белоруссии, которое работает с 1991 года. Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра.
В июне 2018 года в отношении Липая было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Белоруссии (уклонение от уплаты налогов). В его квартире прошел обыск, а сам глава БелаПАН был доставлен на допрос в качестве подозреваемого по делу в уклонении от уплаты подоходного налога. После этого Липай внес необходимые платежи (в том числе пеню) и был отпущен на свободу. Тем не менее уголовное дело против него не закрыто до сих пор, несмотря на компенсацию «ущерба» и призывов правозащитников.
9 августа в офисе агентства БелаПАН прошли обыски в рамках «дела БелТА» (расследования уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного агентства «БелТА»). На несколько дней задерживались главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и обозреватель агентства Татьяна Коровенкова. Дела против них также не закрыты, несмотря на призывы международной общественности прекратить преследование журналистов и независимых СМИ.