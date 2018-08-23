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На Форуме регионов России и Белоруссии планируется заключить контракты на $500 млн
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На Форуме регионов России и Белоруссии планируется заключить контракты на $500 млн 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Контракты на общую сумму около $500 млн могут быть заключены в ходе V Форума регионов России и Белоруссии. Об этом сообщила журналистам в четверг вице-спикер Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии, сопредседатель оргкомитета форума с белорусской стороны Марианна Щеткина.
"Мы прекрасно понимаем, что торгово-экономическое сотрудничество — это основа. Мы планируем взять рубеж в порядка $500 млн по результатам заключения контрактов", — отметила вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.
Щеткина считает также важным заключение двусторонних соглашений на различных уровнях. «В работе сейчас находится порядка 50 соглашений. Это соглашения на уровне правительства Беларуси и регионов РФ, регионов двух государств», — уточнила замглавы Совета республики.
Она проинформировала, что впервые в рамках форума пройдет Совет делового сотрудничества. «Мы запланировали обсуждение проблемных вопросов. Это равные права для субъектов хозяйствования, это рынки без изъятий и ограничений», — отметила Щеткина.
Вице-спикер проинформировала, что пленарному заседанию форума с участием президентов Белоруссии и России будет предшествовать работа секций по пяти направлениям. «Это аграрная политика, молодежная политика, экономическая безопасность и международная деятельность, унификация и гармонизация законодательства, а также цифровая экономика», — сказала она.
Ранее Форум регионов России и Белоруссии дважды проходил в Минске, а также в Сочи и Москве. Участие в нем принимали главы двух государств. В этом году форум пройдет 11-12 октября в Могилеве.
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