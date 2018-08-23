На Форуме регионов России и Белоруссии планируется заключить контракты на $500 млн

МИНСК , 23 августа. / ТАСС /. Контракты на общую сумму около $500 млн могут быть заключены в ходе V Форума регионов России Белоруссии . Об этом сообщила журналистам в четверг вице-спикер Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии, сопредседатель оргкомитета форума с белорусской стороны Марианна Щеткина.

"Мы прекрасно понимаем, что торгово-экономическое сотрудничество — это основа. Мы планируем взять рубеж в порядка $500 млн по результатам заключения контрактов", — отметила вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.

Щеткина считает также важным заключение двусторонних соглашений на различных уровнях. «В работе сейчас находится порядка 50 соглашений. Это соглашения на уровне правительства Беларуси и регионов РФ, регионов двух государств», — уточнила замглавы Совета республики.

Она проинформировала, что впервые в рамках форума пройдет Совет делового сотрудничества. «Мы запланировали обсуждение проблемных вопросов. Это равные права для субъектов хозяйствования, это рынки без изъятий и ограничений», — отметила Щеткина.

Вице-спикер проинформировала, что пленарному заседанию форума с участием президентов Белоруссии и России будет предшествовать работа секций по пяти направлениям. «Это аграрная политика, молодежная политика, экономическая безопасность и международная деятельность, унификация и гармонизация законодательства, а также цифровая экономика», — сказала она.