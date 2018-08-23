Ещё
«Алмаз-Антей» поставят Белоруссии ТРЛК «Сопка-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду

«Алмаз-Антей» поставят Белоруссии ТРЛК «Сопка-2» 

News.ru 31 минуту назад
Российский концерн «Алмаз-Антей» заключил контракт с Минобороны России на поставку трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
News.ru: последние новости
Лукашенко призвал белорусов «посмотреть на себя» Медведев готов к работе с новым премьером Белоруссии Россельхознадзор проверит белорусские яблоки и томаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где Петросян взял миллиард165
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года348
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой3
Кого из российских звезд убил СПИД111
Поднятый по тревоге МиГ-31 помешал взлету самолета «Аэрофлота»12
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
01:06
Выходка британских туристов в Риме оскорбила всю Италию
Происшествия
01:00
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой
Шоу-бизнес Другое
00:31
Племянница Скрипаля предположила, что он мертв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение