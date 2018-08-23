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«Алмаз-Антей» поставят Белоруссии ТРЛК «Сопка-2»
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«Алмаз-Антей» поставят Белоруссии ТРЛК «Сопка-2»
News.ru
31 минуту назад
Комментарии
Российский
концерн «Алмаз-Антей»
заключил контракт с
Минобороны России
на поставку трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
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