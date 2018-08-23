Лукашенко замолил грехи перед Путиным

Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение приехать и немного отвлечься от житейских президентских проблем. «Буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений», — сказал белорусский лидер, обращаясь к президенту России.

Встреча проходила за закрытыми дверями, но даже по словам, сказанным Лукашенко во время протокольной съемки, видно, что батька изменил воинственную риторику и обращается к Путину с уважением.

Стоит отметить, что взаимоотношения Минска и Москвы еще с 90-х годов строились на взаимных обещаниях и видимости сближения. Резкие охлаждения сменялись такими же резкими потеплениями.

В 1999 году Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании Союзного государства, которое, по сути, таковым до сих пор не стало. Мало кто помнит, но две страны еще тогда запланировали переход на единую валюту. Воз, как говорится, и ныне там.

В нулевые и десятые годы ситуацию усугубили газовые скандалы. Сокращение подачи газа Москвой в Белоруссию и последующее прекращение поставок вызвали негодование со стороны Лукашенко. Он заявил, что, если Россия не исправит ситуацию, Белоруссия разорвет с ней все предыдущие договоренности.

Лукашенко не понравилась и отмена льгот при покупке газа и нефти у России, и введенный на границе контроль со стороны ФСБ . Батька возмущался, обвиняя Москву во всех смертных грехах, а после очередной встречи с Владимиром Путиным, признавался, что лучше него друга у Белоруссии нет.

В последние два года к газовым скандалам добавились молочные конфликты. Москва периодически запрещала ввоз белорусских молочных продуктов. Но и здесь сложности преодолевались по знакомой схеме «милые бранятся — только тешатся». После каждой встречи президентов двух стран, и Путин, и Лукашенко, говорили о том, что и в их отношениях, и в сотрудничестве государств никаких проблем не существует.

Перед сегодняшней встречей Лукашенко тоже показал характер. Изначально она планировалась на начало августа, но за несколько дней до поездки президент Белоруссии внезапно слег. СМИ писали, что у него то ли инсульт, то ли диабет.

До этого президент считался человеком с отменным здоровьем: он активно занимался спортом, лично принимал участие в уборке картошки и кукурузы, и за многие годы надолго не выпадал из информационного пространства.

Наблюдатели предположили, что болезнь батьки на самом деле была чисто дипломатической, а целью псевдоинсульта было или нежелание встречаться с российским президентом или таким образом Лукашенко просто взял тайм-аут для более серьезной подготовки к беседе с российским лидером.

И, действительно, через три дня Лукашенко появился на публике и как ни в чем не бывало снова набросился на Россию, обвинив ее в варварском поведении. Глава братской республики заявил о планах ослабить зависимость от российского рынка. Лукашенко поставил задачу чиновникам активнее искать новые рынки сбыта белорусской продукции.

За несколько недель до этого белорусский президент жаловался, что Россия, дескать, его постоянно наклоняет. Батька обиделся на то, что Москва создает препоны на пути молочной продукции и других товаров. «Мы делаем доброе дело, но стоим на коленях», — заявил тогда Лукашенко.

Несмотря на все прегрешения, Кремль простил Лукашенко очередные обидные высказывания и протянул руку дружбы. За несколько часов до сегодняшней встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минск остается союзником Москвы, несмотря на резкие заявления Александра Лукашенко.

В то же время представитель президента признал, что в отношениях стран есть некоторые шероховатости, но они будут улажены на встрече двух президентов. И, действительно, очередной этап охлаждения отношений Москвы и Минска после сегодняшней встречи Путина и Лукашенко ушел в прошлое. Правда, не известно, надолго ли наступило потепление?