Армения одобрила соглашение, регулирующее обращение продукции в рамках ЕАЭС

Об этом сообщается на официальном сайте кабмина страны.

"Одобрить предложение о подписании соглашения о правилах обращения продукции, не регулируемой техническими регламентами ЕАЭС и правилами безопасности", — говорится в решении кабмина.