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Армения одобрила соглашение, регулирующее обращение продукции в рамках ЕАЭС
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Армения одобрила соглашение, регулирующее обращение продукции в рамках ЕАЭС 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Армении одобрило в ходе очередного заседания в четверг подписание соглашения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое урегулирует обращение продукции в пределах сообщества.
Об этом сообщается на официальном сайте кабмина страны.
"Одобрить предложение о подписании соглашения о правилах обращения продукции, не регулируемой техническими регламентами ЕАЭС и правилами безопасности", — говорится в решении кабмина.
МИД и министерство экономического развития и инвестиций страны должны подготовить подписание соглашения.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.
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