Армения одобрила соглашение, регулирующее обращение продукции в рамках ЕАЭС 

ЕРЕВАН, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Армении одобрило в ходе очередного заседания в четверг подписание соглашения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое урегулирует обращение продукции в пределах сообщества.
Об этом сообщается на официальном сайте кабмина страны.
"Одобрить предложение о подписании соглашения о правилах обращения продукции, не регулируемой техническими регламентами ЕАЭС и правилами безопасности", — говорится в решении кабмина.
МИД и министерство экономического развития и инвестиций страны должны подготовить подписание соглашения.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.