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Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению «спящих ячеек» террористов
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Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению «спящих ячеек» террористов 

РИА Новости 14 минут назад
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спецслужбы СНГ провели в Киргизии совместный тренинг по выявлению «спящих ячеек» международных террористических организаций, говорится в сообщении антитеррористического центра СНГ, поступившем в РИА Новости.
Тренинг проведен в рамках подготовки к совместному антитеррористическому учению компетентных органов государств-участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», которое пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества — в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане и Узбекистане. Заключительный этап состоится на территории Киргизии.
"В процессе практического занятия рассмотрены содержание и порядок учебных задач учения, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности «спящих ячеек» международных террористических организаций", — говорится в сообщении.
Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования.
В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб стран, на территории которых пройдут учения, а также органов СНГ — Совета Командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.
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