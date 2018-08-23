Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению «спящих ячеек» террористов

МОСКВА , 23 авг — РИА Новости . Спецслужбы СНГ провели в Киргизии совместный тренинг по выявлению «спящих ячеек» международных террористических организаций, говорится в сообщении антитеррористического центра СНГ, поступившем в РИА Новости.

Белоруссии, Таджикистане и Тренинг проведен в рамках подготовки к совместному антитеррористическому учению компетентных органов государств-участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», которое пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества — в Армении Казахстане , Киргизии, России Узбекистане . Заключительный этап состоится на территории Киргизии.

"В процессе практического занятия рассмотрены содержание и порядок учебных задач учения, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности «спящих ячеек» международных террористических организаций", — говорится в сообщении.

Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования.

В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб стран, на территории которых пройдут учения, а также органов СНГ — Совета Командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.