Ещё
Бердымухамедов и Рахмон обсудили взаимовыгодное сотрудничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бердымухамедов и Рахмон обсудили взаимовыгодное сотрудничество 

Мир24 37 минут назад
Президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество между странами, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Лидеры заинтересованы в активизации взаимовыгодного сотрудничества, в частности в транспортной сфере.
Рахмон высоко оценил международные инициативы Туркменистана по рациональному использованию воды. Глава Таджикистана таже выразил восхищение национальной туристической зоной «Аваза».
Рахмон прибыл в Туркменистана для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи Лукашенко призвал ускорить кадровые назначения в правительстве Лукашенко: Россия – самая близкая белорусам страна
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи181
В деле группы Дятлова произошел новый поворот76
Лещенко оконфузился на съемках «Голоса»14
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева403
Госдеп потроллил Кремль259
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
03:56
Москвичей предупредили о приходе осенней хандры
Новости Москвы
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение