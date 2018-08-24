Бердымухамедов и Рахмон обсудили взаимовыгодное сотрудничество 

Президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество между странами, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Лидеры заинтересованы в активизации взаимовыгодного сотрудничества, в частности в транспортной сфере.
Рахмон высоко оценил международные инициативы Туркменистана по рациональному использованию воды. Глава Таджикистана таже выразил восхищение национальной туристической зоной «Аваза».
Рахмон прибыл в Туркменистана для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.
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