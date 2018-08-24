Бердымухамедов и Рахмон обсудили взаимовыгодное сотрудничество

Лидеры заинтересованы в активизации взаимовыгодного сотрудничества, в частности в транспортной сфере.

Рахмон высоко оценил международные инициативы Туркменистана по рациональному использованию воды. Глава Таджикистана таже выразил восхищение национальной туристической зоной «Аваза».

Рахмон прибыл в Туркменистана для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала

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