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В Омске отмечают День Белоруссии
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В Омске отмечают День Белоруссии 

АиФ-Омск 33 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
В 12.00 в парке на Королёва официально откроется выставка-ярмарка «Богатство Евразии», первый день которой отдал Беларуси. Для посетителей уникального события будет интересен литературный вернисаж, а также они смогут приобрести настоящий белорусский трикотаж. Организаторы планируют провести и квас-фест. Омичам предложат попробовать различные виды квасов: светлый, темный и с березовым соком
Напомним, что в Омске с 23 по 26 августа состоится выставка-ярмарка стран СНГ «Богатство Евразии». Каждый день будет посвящен какой-то стране содружества: 23 августа — день России и Белоруссии, 24 августа — день Киргизии и Казахстана, 25 августа — день Азербайджана и Армении, 26 августа — день Узбекистана и Таджикистана. Все подробности по этой ссылке.
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