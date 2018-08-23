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В Беларуси будут расширены границы свободных экономических зон
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В Беларуси будут расширены границы свободных экономических зон 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 22 августа /Синьхуа/ — В Беларуси расширяются границы свободных экономических зон и возможности развития их инфраструктуры. Это предусмотрено указом президента Беларуси, сообщается на сайте главы государства.
Будут расширены территории свободных экономических зон «Могилев», «Витебск», «Минск» и «Гродноинвест» путем включения перспективных земельных участков. Для создания инфраструктуры в СЭЗ теперь могут использоваться дополнительные источники финансирования, не запрещенные законодательством, что позволит использовать на эти цели кредитные средства. —0—
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