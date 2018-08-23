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Белорусские госслужащие знакомятся с китайским опытом экономического развития
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Белорусские госслужащие знакомятся с китайским опытом экономического развития 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Минск, 22 августа /Синьхуа/ — Белорусская группа во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом посещает города Пекин и Шанхай для участия в семинаре для государственных служащих высокого уровня по изучению опыта экономического развития и современных реформ Китая. Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.
Семинар организован министерством коммерции КНР. В Пекине группа обсудит вопросы регулирования финансового рынка и развития современной финансовой системы Китая. Белорусы ознакомятся с системой социального обеспечения, а также с деятельностью крупнейших корпораций «Китайская туристическая группа» и "Алибаба Групп".
В программе — посещение Шанхайской свободной экономической зоны для исследования китайского опыта в сфере инвестиций, а также изучение опыта городского строительства и архитектуры Китая. —0—
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