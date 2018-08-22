ЕЭК усмотрел нарушение в запрете Россельхознадзором шампиньонов из Белоруссии

В ЕЭК заявили, что уполномоченный орган России не имеет права ограничивать и запрещать поставки определенной продукции со всей территории государства-члена организации. Белоруссию при этом призвали усилить контроль за оборотом растительной продукции и выдачей фитосанитарных сертификатов.

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