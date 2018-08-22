Белоруссия заключила контракты на поставку станции «Сопка» из России

"Контракт на поставку радиолокационной станции «Сопка» заключила белорусская делегация с концерном ВКО «Алмаз-Антей» в ходе встречи в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018»", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

По информации пресс-службы, в вооруженные силы Белоруссии поступит партия снайперских винтовок производства концерна «Калашников»

Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа 2018 года в парке «Патриот». Во время работы форума планируется проведение более 150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, «круглых столов», симпозиумов и брифингов, посвящённых перспективным направлениям развития образцов вооружения, военной и специальной техники. МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством форума.