Белоруссия заключила контракты на поставку станции «Сопка» из России 

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Белоруссия в рамках международного форума «Армия-2018» в Подмосковье заключила контракты на поставку радиолокационной станции «Сопка» и партии снайперских винтовок, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны страны.
"Контракт на поставку радиолокационной станции «Сопка» заключила белорусская делегация с концерном ВКО «Алмаз-Антей» в ходе встречи в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018»", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
По информации пресс-службы, в вооруженные силы Белоруссии поступит партия снайперских винтовок производства концерна «Калашников».
"С руководством АО «Уралвагонзавод» прошли переговоры о дальнейшей модернизации танков Т-72 до уровня Т-72Б3, с АО «Вертолеты России» — о послегарантийном сопровождении вертолетов Ми-8МТВ-5", — говорится в сообщении.
Форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа 2018 года в парке «Патриот». Во время работы форума планируется проведение более 150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, «круглых столов», симпозиумов и брифингов, посвящённых перспективным направлениям развития образцов вооружения, военной и специальной техники. МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством форума.