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Пять самолетов армии Казахстана примут участие в учениях ШОС «Мирная миссия» на Урале
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Пять самолетов армии Казахстана примут участие в учениях ШОС «Мирная миссия» на Урале 

ТАСС 23 минуты назад
ТАСС, 23 августа. Казахстан отправил на антитеррористические учения стран -участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018» пять самолетов своих вооруженных сил, которые проходят в Челябинской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центрального военного округа.
"Авиагруппа Республики Казахстан для участия в учениях «Мирная миссия» состоит из двух истребителей Су-30СМ, двух штурмовиков Су-25 и турбовинтового транспортного самолета С-295. Авиационная группировка будет дислоцироваться на территории аэродрома Шагол под Челябинском", — сказали в пресс-службе, уточнив ТАСС, что самолеты прибыли в четверг на Урал.
В ходе учений ШОС летчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.
"Также в Челябинскую область прибыл эшелон из Казахстана, в котором находились более 200 человек личного состава и более 50 единиц техники", — уточнили в военном округе.
С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях «Мирная миссия — 2018» будут задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
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