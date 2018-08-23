Пять самолетов армии Казахстана примут участие в учениях ШОС «Мирная миссия» на Урале

"Авиагруппа Республики Казахстан для участия в учениях «Мирная миссия» состоит из двух истребителей Су-30СМ, двух штурмовиков Су-25 и турбовинтового транспортного самолета С-295. Авиационная группировка будет дислоцироваться на территории аэродрома Шагол под Челябинском ", — сказали в пресс-службе, уточнив ТАСС, что самолеты прибыли в четверг на Урал.

В ходе учений ШОС летчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

"Также в Челябинскую область прибыл эшелон из Казахстана, в котором находились более 200 человек личного состава и более 50 единиц техники", — уточнили в военном округе.