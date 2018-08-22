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В России более ста человек получили гражданство
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В России более ста человек получили гражданство 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 104 человека, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, российское гражданство получили 16 уроженцев Узбекистана, 14 — Молдавии, 11 — Армении, по 10 уроженцев Белоруссии и Таджикистана, 9 — Азербайджана, по пять уроженцев Украины и Афганистана и Вьетнама, по три уроженца Грузии и Казахстана, по два уроженца Франции, Турции и Израиля, по одному уроженцу Кипра, Индии, Италии, США и Германии. Кроме того, российское гражданство получили два человека, родившиеся на территории РФ.
Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.
Также президент восстановил в гражданстве РФ двух уроженцев Белоруссии.
Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства четырех человек: уроженца Литвы, а также трех россиян.
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