В России более ста человек получили гражданство

Афганистана и Турции и США и Согласно документу, российское гражданство получили 16 уроженцев Узбекистана , 14 — Молдавии , 11 — Армении , по 10 уроженцев Белоруссии Таджикистана , 9 — Азербайджана , по пять уроженцев Украины Вьетнама , по три уроженца Грузии Казахстана , по два уроженца Франции Израиля , по одному уроженцу Кипра , Индии, Италии Германии . Кроме того, российское гражданство получили два человека, родившиеся на территории РФ

Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.

Также президент восстановил в гражданстве РФ двух уроженцев Белоруссии.