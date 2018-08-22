Назарбаев: Членство Пакистана в ШОС придаст новый стимул работе организации

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 22 августа во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Узбекистаном, Киргизией и Декларация о создании ШОС была подписана в июне 2001 года шестью странами: Россией , Казахстаном, Китаем Таджикистаном . Государства, кроме Узбекистана, являлись участницами «Шанхайской пятерки», образованной в 1997 году и ставшей базой нынешней ШОС.

Три года назад началась процедура вступления в организацию Пакистана и Индии. На июньском саммите ШОС в прошлом году было принято решение о приеме этих стран в организацию.

Напомним, что очередное заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в октябре в Душанбе. Перед ним запланирована целая серия совещаний, будет подготовлен пакет документов. На повестке дня — вопросы сотрудничества в сфере торговли.

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