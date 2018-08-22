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Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным
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Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы республики.
«Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Там отметили, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.
В конце июля эксперты раскрыли неизвестные детали встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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