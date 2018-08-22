Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

«Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Там отметили, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

В конце июля эксперты раскрыли неизвестные детали встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.