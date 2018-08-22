Назарбаев: Казахстан продолжит сотрудничество с Германией по передовым технологиям 

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Казахстан планирует продолжить сотрудничество с Германией по привлечению передовых технологий и инвестиций. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
"Мы намерены продолжить комплексные работы с нашими германскими коллегами для внедрения в Казахстане элементов четвертой промышленной революции и привлечения передовых технологий и инвестиций", — сказал Назарбаев.
Он отметил, что казахстанские немцы в Германии и немецкая диаспора в Казахстане являются «золотым мостом» между двумя странами. «На сегодняшний день установлены доверительные отношения с Германией, которые достигли стратегического уровня. Этому способствовал первый официальный визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан в июле 2017 года и его участие на выставке „ЭКПО-2017“, — пояснил президент Казахстана.