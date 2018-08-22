Назарбаев: Казахстан продолжит сотрудничество с Германией по передовым технологиям

АСТАНА , 22 августа. / ТАСС /. Казахстан планирует продолжить сотрудничество с Германией по привлечению передовых технологий и инвестиций. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Мы намерены продолжить комплексные работы с нашими германскими коллегами для внедрения в Казахстане элементов четвертой промышленной революции и привлечения передовых технологий и инвестиций", — сказал Назарбаев.