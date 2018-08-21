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Совокупная стоимость экспортированной сельхозпродукции из Ленобласти в 2017 составила $4,4 млн
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Совокупная стоимость экспортированной сельхозпродукции из Ленобласти в 2017 составила $4,4 млн
РЖД-Партнер
1 час назад
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РЖД-Партнер
Ключевые страны-импортеры сельхозпродукции
Ленинградской области
:
Беларусь
,
Армения
,
Азербайджан
,
Киргизия
и
Казахстан
.
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