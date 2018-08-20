Крутой хочет снижения влияния на Белоруссию колебаний рубля РФ

МИНСК , 20 авг — ПРАЙМ. Назначенный в субботу новый министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что необходимо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам, в том числе уменьшить влияние колебаний курса российского рубля на макроэкономические показатели в стране.

"Колебания российского рубля в последнее время серьезно влияют на макроэкономические показатели, мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить", — цитирует Крутого в понедельник агентство Белта.

По его словам, глава белорусского государства поручил обеспечить новое качество экономического роста. Серьезное влияние на экономику оказывают внешние условия, потому надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам, добавил министр.

"Если говорить о внутренней повестке и рынке, то застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов тоже пока никуда не исчезли, и мы должны над ними очень серьезно работать", — добавил он.

По словам главы минэкономики, на повестке дня работы министерства остаются и другие вопросы — работа с предпринимательством, интеграционное взаимодействие, потенциальное вступление Белоруссии во Всемирную торговую организацию (ВТО), экономические риски и выгоды от этого.