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Крутой хочет снижения влияния на Белоруссию колебаний рубля РФ
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Крутой хочет снижения влияния на Белоруссию колебаний рубля РФ 

Прайм 45 минут назад
МИНСК, 20 авг — ПРАЙМ. Назначенный в субботу новый министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что необходимо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам, в том числе уменьшить влияние колебаний курса российского рубля на макроэкономические показатели в стране.
"Колебания российского рубля в последнее время серьезно влияют на макроэкономические показатели, мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить", — цитирует Крутого в понедельник агентство Белта.
По его словам, глава белорусского государства поручил обеспечить новое качество экономического роста. Серьезное влияние на экономику оказывают внешние условия, потому надо повысить адаптацию белорусской экономики к внешним шокам, добавил министр.
"Если говорить о внутренней повестке и рынке, то застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов тоже пока никуда не исчезли, и мы должны над ними очень серьезно работать", — добавил он.
По словам главы минэкономики, на повестке дня работы министерства остаются и другие вопросы — работа с предпринимательством, интеграционное взаимодействие, потенциальное вступление Белоруссии во Всемирную торговую организацию (ВТО), экономические риски и выгоды от этого.
Ранее в августе, еще будучи в должности первого замминистра экономики, Крутой заявлял, что белорусских экспортеров беспокоит ослабление российского рубля, и Нацбанк (ЦБ) и правительство внимательно отслеживают эту ситуацию. По его словам, благоприятным курсом является 3,1-3,2 белорусского рубля за 100 российских, и в Минске рассчитывают выдерживать этот коридор. С начала года белорусский рубль укрепился к российскому на 10,7%, причем если на 1 августа 100 российских рублей стоили около 3,18 белорусского рубля, то на 20 августа — уже 3,061.
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