Ещё
В Белоруссии очевидцы сняли на видео торнадо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми

В Белоруссии очевидцы сняли на видео торнадо 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 20 авг — РИА Новости. Смерч обрушился на поле рядом с трассой в Лидском районе Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь. Чтобы понаблюдать за необычным для этого региона природным явлением, автомобилисты останавливались на обочине. Песчаный смерч бушевал буквально несколько минут, но даже этого времени хватило очевидцам, чтобы запечатлеть происходящее на видео и позже выложить его в социальные сети. Все закончилось так же внезапно, как и началось: песчаная воронка поднялась в воздух и растворилась.
Недавно смерч образовался на пляже в Гродно и распугал отдыхающих. Он был не очень сильный, но все же смог перевернуть пришвартованную у берега лодку. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Последние новости
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина. Мнение Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии Как США попытались создать аналог российской "Красухи"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отказалась слушать Путина433
В Киеве прояснили вопрос о нападении на Крым89
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера55
Меркель поставила Порошенко на место224
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком4
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение