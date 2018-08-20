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Участницы конкурса «Веломисс-2018» на велопараде в Минске
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Участницы конкурса «Веломисс-2018» на велопараде в Минске 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 19 августа /Синьхуа/ — Велопарад в поддержку международного движения #cyclechic /"велосипедный шик"/ прошел в Минске. Велозаезд собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса «Веломисс-2018». (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
ИА Синьхуа: последние новости
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