Александр Лукашенко сменил руководство правительства Беларуси

Решение о смене «верхушки» белорусского правительства президент Александр Лукашенко проанонсировал в минувший вторник — на совещании о ходе выполнения его поручений по комплексному развитию Оршанского района. Там выяснилось, что реализованы были далеко не все эти поручения из-за «пофигистического отношения правительства», как выразился сам Лукашенко.

— Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение, — цитирует белорусского президента его пресс-служба. — А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное — в глубине. И вы, люди, не далекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны. В Беларуси взят определенный курс. Согласно Конституции страны президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди, исходя из этого, голосуют. И никому не позволено обманывать людей. А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике — народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего.

Нынешний средний возраст премьера Беларуси и его замов — 49 лет Александр Лукашенко приводит конкретные примеры. Поручение предыдущему правительству достичь средней зарплаты в тысячу белорусских рублей (это чуть более 34 тысяч российских. — Прим. автора) вызвало у них панику, мол, «мы не можем», «мы не должны», «рухнет страна», «рухнет курс», «рухнет все». Вместе с тем даже не с подачи МВФ , а — цитата — «с подачи деятелей в правительстве» начали звучать предложения о том, чтобы мгновенно поднять до 100 процентов оплату населением услуг ЖКХ, приватизировать всю госсобственность. «Что бы мы получили? Минимум — недовольство народа и неплатежи», — заключил белорусский президент.

А отдельно коснулся масштабной коррупции, вскрытой в сфере здравоохранения. «Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал.. Как я могу работать с таким человеком?»… Среди кадровых решений белорусского президента — назначение новых министров архитектуры и строительства, промышленности, экономики, связи и информатизации, а также председателя Государственного военно-промышленного комитета.