Медведев поздравил Румаса с назначением на пост премьера Белоруссии

"Убежден, что дальнейшая совместная работа по линии правительств наших стран будет содействовать наращиванию всего комплекса российско-белорусского взаимодействия", — отметил Медведев.

Премьер России подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают добрососедские, партнерские и союзнические отношения, между странами развивается двухстороннее торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.