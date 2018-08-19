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Медведев поздравил Румаса с назначением на пост премьера Белоруссии
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Медведев поздравил Румаса с назначением на пост премьера Белоруссии 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с назначением на пост премьера Белоруссии, передает РИА «Новости».
"Убежден, что дальнейшая совместная работа по линии правительств наших стран будет содействовать наращиванию всего комплекса российско-белорусского взаимодействия", — отметил Медведев.
Премьер России подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают добрососедские, партнерские и союзнические отношения, между странами развивается двухстороннее торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, реализуются масштабные совместные проекты в энергетике, на транспорте, в высоких технологиях и других областях, расширяется интеграционная кооперация в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.
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