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Медведев готов к работе с новым премьером Белоруссии
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Медведев готов к работе с новым премьером Белоруссии 

News.ru 10 минут назад
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с назначением на пост премьер-министра Белоруссии. Он убеждён, что благодаря их совместной работе страны смогут укрепить отношения и развить сотрудничество.
По его словам, Россию и Белоруссию связывают добрососедские отношения, основанные на партнёрстве и союзничестве, сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах продолжает активно развиваться.
Ранее News.ru писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко сменил руководство правительства. На пост премьера страны был назначен Сергей Румас. Ранее он работал руководителем аппарата Совета министров.
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