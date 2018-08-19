Белорусские студенты погрузятся в изучение китайского языка и культуры

Изучение китайского языка как учебного предмета будут расширять в Беларуси . Об этом заявил министр образования республики Игорь Карпенко . По его словам, в стране уже сделано немало, чтобы граждане знакомились с традициями Поднебесной,

В частности, есть Центр китайской культуры и письменности. Работает несколько институтов Конфуция. А с этого учебного года в Белорусском государственном лингвистическом университете откроют курсы переподготовки специалистов. Знаниями будут делиться преподаватели, которые приедут в Беларусь из КНР . Кроме того, в стране становится все больше школ, где преподают китайский язык. На сегодня их более десяти.

«Также, по мнению главы ведомства, все эти меры улучшат привлекательность страны для инвесторов из Китая, а самим белорусским гражданам будет легче строиться на работу в китайские компании.

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