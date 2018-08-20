В Белоруссии отказались от «революционных разворотов»

Новый премьер Белоруссии призвал не ждать «революционных разворотов»

"Не стоит ожидать какой-то ревизии принятых решений либо революционных разворотов", — заявил Румас во время представления обновленного состава правительства сотрудникам аппарата Совета министров.

По его словам, все стоящие перед правительством задачи известны и определены программными документами.