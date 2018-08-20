В Белоруссии отказались от «революционных разворотов»

Новый премьер-министр Белоруссии Сергей Румас призвал не ожидать "революционных разворотов" в стране, сообщает РИА "Новости"
"Не стоит ожидать какой-то ревизии принятых решений либо революционных разворотов", — заявил Румас во время представления обновленного состава правительства сотрудникам аппарата Совета министров.
По его словам, все стоящие перед правительством задачи известны и определены программными документами.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего правительство с 2014 года.