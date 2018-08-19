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Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас
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Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 18 августа /Синьхуа/ — Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня назначил премьер-министром Беларуси Сергея Румаса, который ранее возглавлял Банк развития. Фотографии Синьхуа
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