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Медведев поздравил нового премьера Белоруссии с назначением
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Медведев поздравил нового премьера Белоруссии с назначением 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с назначением на пост премьера Белоруссии, сообщает кабмин РФ.
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего белорусское правительство с 2014 года. Он также назначил вице-премьеров и ряд министров.
"Убежден, что дальнейшая совместная работа по линии правительств наших стран будет содействовать наращиванию всего комплекса российско-белорусского взаимодействия", — отметил Медведев.
Российский премьер подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают добрососедские, партнерские и союзнические отношения, между странами развивается двухстороннее торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, реализуются масштабные совместные проекты в энергетике, на транспорте, в высоких технологиях и других областях, расширяется интеграционная кооперация в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.
Подробнее о биографии Сергея Румаса читайте в справке РИА Новости >>
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