Медведев поздравил нового премьера Белоруссии с назначением

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова , возглавлявшего белорусское правительство с 2014 года. Он также назначил вице-премьеров и ряд министров.

"Убежден, что дальнейшая совместная работа по линии правительств наших стран будет содействовать наращиванию всего комплекса российско-белорусского взаимодействия", — отметил Медведев.

Российский премьер подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают добрососедские, партнерские и союзнические отношения, между странами развивается двухстороннее торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, реализуются масштабные совместные проекты в энергетике, на транспорте, в высоких технологиях и других областях, расширяется интеграционная кооперация в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств.

Подробнее о биографии Сергея Румаса читайте в справке РИА Новости >>